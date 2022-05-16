УАЗ возобновил работу после майских выходных и корпоративного отпуска

Ульяновский автозавод сегодня возобновил работу после корпоративного отпуска и майских выходных. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе УАЗа, добавив, что на предприятии была реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле Ульяновский автозавод реализовал 1620 автомобилей, что на 36% ниже показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 6835 ульяновских внедорожников (-16%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: УАЗ