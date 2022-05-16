Российский завод Haval возобновил работу после корпоративного отпуска

Завод Haval в Тульской области, который 30 апреля приостановил конвейер на время корпоративного отпуска в связи с необходимостью технического обслуживания оборудования и инвентаризацией, сегодня возобновил производство автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что на сегодняшний день предприятие работает в односменном режиме.

Напомним, в апреле российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который ожидается у дилеров в ближайшие месяцы. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры Haval реализовали 9123 автомобиля, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 3979 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Haval