На московском заводе Renault возобновят выпуск автомобилей «Москвич»

Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность – состоялось подписание соответствующих соглашений. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Напомним, до конца 2021 года владельцем 100% акций АВТОВАЗа была нидерландская компания Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая госкорпорации «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду новой совместной компании – «Лада Авто Холдинг», доли в которой у акционеров не изменились.

Что касается московского завода «Рено Россия», то на нем будет возобновлено производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе будут выпускать электромобили.

Напомним, совет директоров Renault Group на заседании 23 марта принял решение приостановить работу завода Renault в Москве в рамках выполнения международных санкций. На нем выпускались кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро. Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Пресс-служба правительства Москвы