Продажи новых электромобилей в апреле снизились на 11%, а Tesla – выросли на 90%

Падение российского авторынка в апреле коснулось и сегмента электромобилей. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за апрель 2022 года в России было реализовано 180 новых электромобилей, что на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом стоит напомнить, что весь рынок новых легковых автомобилей упал на 84%.

Что касается электрокаров, то 66% от их общих продаж в апреле пришлось на три марки – Tesla (80 шт.), Audi (29 шт.) и Porsche (10 шт.). Но если американский бренд продемонстрировал рост на 90%, то немецкие – падение (на 31% и 88% соответственно). Как отмечают эксперты агентства, электромобили Tesla продаются в России неофициально, в то время как Audi и Porsche объявили о приостановке поставок своей продукции на наш рынок в соответствии с санкциями Евросоюза. Кроме них, рынок электрокаров вниз потянули Jaguar (-40%), Nissan (-85%) и JAC (-91%).

Свыше половины (55%) всех новых электромобилей в апреле приобрели жители Москвы (57 шт.), Подмосковья и Санкт-Петербурга (по 21 шт.). Но если в столичных городах их реализация упала (в Москве на 29%, в Питере на 25%), то в Московской области, напротив, отмечен рост в 1,5 раза. В остальных регионах РФ продажи новых электрокаров составили менее 10 единиц.

Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ