Японский авторынок в апреле 2022 года сократился на 16%

Японский авторынок в апреле сократился на 16% до 153509 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 804708 машин (-15%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 17,9% до 83191 автомобиль. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 14999 машин (+14,3%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 14871 автомобиль (-28,3%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.