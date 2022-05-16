«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: кого объявят лучшим по продажам автомобилей с пробегом? | АВТОСТАТ

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: кого объявят лучшим по продажам автомобилей с пробегом?

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«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: кого объявят лучшим по продажам автомобилей с пробегом?

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям
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Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», официальные дилеры в России по итогам 2021 года реализовали 766,5 тыс. автомобилей с пробегом. А какие из них продают больше всех подержанных машин? Ответ на этот вопрос даст ежегодная национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», итоги которой будут озвучены 26 мая.

В нынешнем году свои заявки для участия в ней подали 575 дилеров (в их числе 42 холдинга) из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов. Лучшие дилеры в России будут названы в семи номинациях, одна из которых называется «Организация продаж автомобилей с пробегом». В рамках этой номинации будут определены лучшие дилерские центры и холдинги в разбивке по сегментам (Luxury, премиальный, массовый).

О том, какие еще номинации организованы в рамках ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», а также о прочих подробностях данного мероприятия, вы можете узнать на его официальной странице.

Фото: Бизнес Кар

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажидилерыавтомобили с пробегомавтодилер года

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