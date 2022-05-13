Доля продаж китайских автомобилей в целом ряде субъектов РФ превысила 10%

Автомобили из КНР все активнее завоевывают российский рынок. Если в апреле 2022 года на их долю пришлось 12,6% от общего объема продаж новых легковых машин, то по итогам четырех месяцев она составила 9,8%. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), с января по апрель россияне приобрели 28662 новых легковых автомобиля китайских марок.

Мы решили узнать, в каких регионах за этот период было куплено больше всего автомобилей из Поднебесной. Безусловными лидерами здесь оказались три столичных рынка – Москва (4444 шт.), Московская область (3223 шт.), Санкт-Петербург (2318 шт.). Из нестоличных субъектов в ТОП-5 попали Краснодарский край (1578 шт.) и Челябинская область (839 шт.).

Однако, если рассматривать долю продаж китайских автомобилей в субъектах РФ, то их рейтинг получится совершенно иной. На первое место здесь попадает Бурятия, в которой за прошедшие четыре месяца доля «китайцев» на рынке новых легковых автомобилей достигла 21,1%. На втором месте – Иркутская область (18,1%). В ТОП-5 попали еще три региона, в которых на долю китайских машин пришлось более 13%: Ленинградская область (13,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (13,2%) и Алтайский край (13,1%).

Всего же в 35 российских регионах доля «китайцев» оказывается выше, чем в среднем по стране (9,8%). А в 30 субъектах РФ она даже превышает 10%.

Более подробная информация о продажах автомобилей из КНР в нашей стране, а также об их дальнейших перспективах, содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КЛЮЧАВТО