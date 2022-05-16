Электрокроссовер Mercedes-Benz EQA получил «дальнобойную» версию

Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz – кроссовер EQA – получил «дальнобойную» версию в Китае. В Поднебесной начался прием заявок на EQA 260 с заявленной автономностью 619 км (измерения по циклу CLTC). Технически новинка близка к европейскому EQA 250, но за счет иной калибровки электродвигателя в приводе передней оси потребительские характеристики отличаются, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Mercedes-Benz EQA дебютировал в январе прошлого года, и сначала в Европе продавали единственную версию с индексом «250», электромотором мощностью 190 л.с. (375 Нм), тяговой батареей емкостью 66,5 кВт-ч и автономностью 426 км (WLTP).

В Поднебесной у Mercedes-Benz EQA 260 тот же 190-сильный двигатель выдает 385 Нм крутящего момента, а емкость тяговой батареи – 73,5 кВт-ч. Автономность по китайскому циклу CLTC (619 км) нельзя сравнивать напрямую с данными, полученными по европейской методике WLTP, но «переконвертировав» характеристики, получим вполне достойные 484 км по циклу WLTP.

Стоит отметить, что EQA 260 еще и динамичнее, чем EQA 250 – разгон с места до 100 км/ч у китайской версии занимает 8,6 секунды (-0,3 секунды относительно «европейца»). Похоже, что для базовой версии в Поднебесной не будет доступен AMG-пакет, но упрощать салон не станут: сохранятся привычная система MBUX и контурная подсветка с 64 цветами.

Стартовая цена EQA 260 в 321,8 тыс. юаней (примерно 46 тыс. евро) привлекательна даже по европейским меркам, ведь в Германии базовый EQA 250 стоит от 44 тыс. евро, а более «дальнобойная» модификация EQA 250+ обойдется уже в 53 тыс. евро.

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Фото: Autohome.com