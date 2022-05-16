Китайский BAIC представил новый кроссовер Beijing Mofang

Компания BAIC представила новый кроссовер Beijing Mofang, продажи которого стартуют на китайском рынке в июне. Цены на новинку будут начинаться от 16,9 тыс. долларов, а топовая версия модели обойдется в 23 тыс. долларов.

Как пишет портал Autonews.ru, длина Mofang составляет 4620 мм, ширина – 1886 мм, а высота – 1680 мм. Размер колесной базы – 2735 мм. Кроссовер оборудован 1,5-литровым турбомотром мощностью 188 л.с. с крутящим моментом 305 Нм.

Также новинку оснастили медиасистемой HarmonyOS от Huawei на базе четырехъядерного процессора Taishan V120 Lite. Помимо прочего, кроссовер получил цифровую приборную панель и большой центральный дисплей.

Кроме того, в планах BAIC выпустить новый рамный внедорожник, который получит название Beijing BJ607. Премьера машины состоится в ближайшие несколько месяцев. Одним из конкурентов новинки c трехрядным салоном станет Haval H9. Ожидается, что топовые версии полноприводного внедорожника получат гибридную силовую установку.

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Фото: BAIC