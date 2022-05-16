Раскрыты подробности о новом кроссовере Chery и Huawei

Компания Chery раскрыла характеристики кроссовера Jetour Dasheng, который был разработан совместно с Huawei. Старт продаж новинки в Китае запланирован на вторую половину 2022 года, цены объявят ближе к запуску.
Как пишет портал Motor.ru, базовым двигателем Jetour Dasheng стал 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 156 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с «роботом» с двумя сцеплениями. Альтернативной служит «турбочетверка» объемом 1,6 л, развивающая 197 л.с., которая работает в тандеме с преселективным «роботом». Привод у обеих версий только передний. На вершине гаммы расположился полноприводный гибрид с установкой Kunpeng DHT, состоящая из турбодвигателя 1,5 л и двух электромоторов, которые суммарно выдают 326 л.с. Емкость батареи составляет 19,27 кВт-ч, так что такой автомобиль может проехать на одной только электроэнергии внушительные для гибрида 100 км. При комбинированной работе ДВС и электромоторов расход топлива составляет всего 1 литр на 100 км.
Что касается интерьера Jetour Dasheng, центральное место на передней панели занимает огромный горизонтально ориентированный планшет без рамок, диагональ которого составляет 15,6 дюйма. Еще один экран расположен перед водителем, его диагональ равна 8 дюймам – на него выводится скорость и другие показания приборов. Также уже в базовом исполнении Jetour Dasheng оборудован проекционным дисплеем с дополненной реальностью.
Среди других особенностей Jetour Dasheng – сенсорные экраны управления климатом вынесены на двери, а для переднего пассажира предусмотрена выдвижная подставка для ног. Заявлено и бесконтактное открывание дверей при помощи смартфона и технологии Near field communication (NFC). В числе прочего оснащения – адаптивный круиз-контроль, а позже Huawei внедрит автопилот третьего уровня по шкале SAE, который позволяет убирать руки с руля.
Какие модели из КНР могут пополнить наш рынок? Об этом и многом другом – в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Chery