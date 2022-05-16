Раскрыты подробности о новом кроссовере Chery и Huawei

Компания Chery раскрыла характеристики кроссовера Jetour Dasheng, который был разработан совместно с Huawei. Старт продаж новинки в Китае запланирован на вторую половину 2022 года, цены объявят ближе к запуску.

Как пишет портал Motor.ru, базовым двигателем Jetour Dasheng стал 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 156 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с «роботом» с двумя сцеплениями. Альтернативной служит «турбочетверка» объемом 1,6 л, развивающая 197 л.с., которая работает в тандеме с преселективным «роботом». Привод у обеих версий только передний. На вершине гаммы расположился полноприводный гибрид с установкой Kunpeng DHT, состоящая из турбодвигателя 1,5 л и двух электромоторов, которые суммарно выдают 326 л.с. Емкость батареи составляет 19,27 кВт-ч, так что такой автомобиль может проехать на одной только электроэнергии внушительные для гибрида 100 км. При комбинированной работе ДВС и электромоторов расход топлива составляет всего 1 литр на 100 км.