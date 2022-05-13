Tata показала новый концептуальный электрокар

Компания Tata Motors представила концепт-кар Avinya, который должен дать представление о будущих электрокарах индийской марки. Название автомобиля в переводе с санскрита означает «инновация».

Как пишет портал Autonews.ru, внешними особенностями электромобиля стали очень короткие свесы, стеклянная крыша, а также распашные задние двери, открывающиеся против направления движения. Кроме того, экспериментальный автомобиль получил узкую оптику со светодиодными Т-образными полосами спереди, формирующими фирменный логотип. Также вместо традиционных боковых зеркал установили компактные видеокамеры, изображение с которых транслируется на мониторы в салоне.

Интерьер Tata Avinya выполнен в минималистичном стиле. К примеру, у машины отсутствует дисплей медиасистемы – вся информация отображается на небольшой цифровой приборной панели, встроенной в ступицу рулевого колеса.

О технической части концепт-кара пока лишь известно, что он укомплектован блоком аккумуляторов, позволяющим проехать без подзарядки до 500 км. При этом при помощи специальной быстрой системы пополнить их запас можно всего за 30 мин.

Ранее Tata представила концептуальный купе-кроссовер Curvv, который своими габаритами и пропорциями напоминает Renault Arkana. Автомобиль тоже оснащен полностью электрической силовой установкой. В Tata рассчитывают, что через несколько лет ее модельная линейка будет примерно на четверть состоять из электрических машин.

Какие электрокары могут появиться в России, можно узнать из «Календаря новинок».

Фото: Tata Motors