Кто потерял свою долю на российском авторынке в 2022 году?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, автомобильные марки из каких стран в большей мере пострадали от падения российского рынка в январе – апреле 2022 года. Отметим, что на основании данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), по итогам 4 месяцев 2022 года рынок новых легковых автомобилей в РФ упал на 44% до 291,5 тыс. экземпляров.

При более детальном рассмотрении этих результатов эксперты отметили, что больше всех падение продаж коснулось машин отечественных брендов, объемы которых упали на 52,2% (до 62,5 тыс. шт.). Что касается остальных, то европейские марки потеряли 48,6% (до 79,1 тыс. шт.), корейские – на уровне рынка (-44% до 68,7 тыс. шт.), японские – 39,2% (до 50,1 тыс. шт.), американские – всего 4,6% (до 2,9 тыс. шт.). Единственные в этом списке – китайские бренды – продемонстрировали хоть и небольшой, но рост (+1,3% до 28,7 тыс. шт.).

Любопытно, что на фоне такого падения рынка произошло и серьезное перераспределение долей его участников. И хотя самую большую долю на российском рынке, как и в прошлом году, занимают европейские марки, они потеряли 2,4 процентных пункта (с 29,5% до 27,1%). Российские бренды потеряли еще больше (-3,7 п.п.) и теперь занимают 21,4% рынка. Прежнее второе место они уступили «корейцам», доля которых осталась на уровне 23,5%.

А вот китайские, японские и американские марки сумели увеличить рыночную долю. Больше всех от этого выиграли «китайцы», доля которых выросла с 5,4% до 9,8% (на 4,4 п.п.). Доля японских брендов стала больше на 1,3 п.п. и ныне составляет 17,2%. У американских марок она тоже выросла (+0,4 п.п.), но все равно осталась на очень низком уровне (1%).

Более подробная информация содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».