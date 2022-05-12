Chery Tiggo 7 PRO получит полный привод в России

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO получит в России полный привод вслед за новинкой Tiggo 8 PRO Max. Таким образом, компания расширит предложение в сегменте вседорожников с полноприводной трансмиссией, которые пользуются стабильным спросом у россиян.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, сертификация полноприводной модификации Chery Tiggo 7 PRO еще не началась, поэтому, учитывая сроки этого процесса, в продаже такая машина, скорее всего, появится уже в следующем году. Кстати, длительная сертификация означает то, что, как и в случае с Tiggo 8 PRO Max, «семерка» 4x4 получит новый кузов. Впрочем, по данным источников, рестайлинговый кроссовер сначала должен появиться в России с моноприводом, а уже затем с полным.

Речь идет о представленной на китайском рынке модели Tiggo 7 Plus. Сейчас у нее 156-сильный турбомотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором. Флагманский 1,6-литровый двигатель выдает 197 л.с. в связке с «роботом» 7DCT. Россиянам эти агрегаты знакомы по текущим версиям 7 PRO и 8 PRO. На данный момент кроссовер имеет только передний привод.

Обновленный Tiggo 7 Plus можно узнать по «перевернутой» радиаторной решетке, новым фарам и противотуманкам, спрятанным в больших нишах, и буквенной надписи Chery на задней двери. В салоне автомобиля появилась новая комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной длинный экран.

Стоит отметить, что Chery Tiggo 7 PRO является бестселлером марки на российском рынке – по итогам первого квартала 2022 года он разошелся в количестве 2734 единиц (-10%).

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Фото: Chery