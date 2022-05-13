КАМАЗ досрочно повысит зарплату своим работникам на 5,2%

В целях повышения социальной защищенности работников КАМАЗа руководством компании принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов. Вместо июля уже с мая будут увеличены тарифы и оклады на 5,2%. В настоящий момент распорядительные документы готовятся к подписанию, следует из сообщения КАМАЗа.

Напомним, с 1 октября 2021 года на КАМАЗе была произведена очередная индексация тарифов и окладов сотрудников на 4,3 %. Кроме того, руководством завода тогда было принято решение об увеличении заработной платы ключевых рабочих – рост составил от 13% до 24% или 7-15 тыс. рублей за полный отработанный месяц в зависимости от профессии. Среднесписочная численность персонала по группе технологической цепочки КАМАЗа за первый квартал 2022 года составляет 31931 человек.

В апреле КАМАЗ снизил производство на 15%, выпустив 3803 грузовых автомобиля. По итогам четырех месяцев 2022 года КАМАЗ выпустил 15201 машину, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ