Haval в апреле 2022 года вошел в ТОП-10 лидеров российского авторынка

В апреле россияне купили 979 новых автомобилей Haval, что на 71% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Этот результат позволил китайской марке занять десятое место среди всех автопроизводителей, представленных на российском рынке.

Бестселлером Haval на российском рынке в апреле остается новый компактный кроссовер Jolion с показателем 397 купленных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-20 самых популярных моделей у жителей нашей страны.

Напомним, в апреле российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который ожидается у дилеров в ближайшие месяцы. Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 - 20% в общем объеме продаж Haval.

Более подробная информация о продажах автомобилей других марок содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval