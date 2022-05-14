Kia в апреле 2022 года сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры Kia в апреле реализовали 4604 автомобиля – это на 76% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года в России было продано 38262 автомобиля Kia, что на 46% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,0% против 13,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в апреле было реализовано 1660 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-76%). Второе место по объему продаж в линейке Kia занял компактный кроссовер Seltos, который выбрали 578 покупателей (-62%). Третий результат показал седан Cerato – 424 автомобиля (-51%). Далее следует кроссовер Sportage, который разошелся в количестве 382 экземпляра (-87%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia среднеразмерный кроссовер Sorento с показателем 372 реализованных машины (-74%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, чья премьера в России ожидается в ближайшее время.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Kia