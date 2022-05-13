АВТОВАЗ продлил простой на всю следующую неделю

АВТОВАЗ в связи с отсутствием комплектующих введет простой с 16 по 20 мая включительно. Соответствующий приказ подписан руководством предприятия, следует из сообщения заводского профсоюза. Напомним, АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей с 30 апреля по 11 мая в связи с плановым корпоративным отпуском (с 4 по 6 мая) и праздничными днями, однако затем продлил простой в связи с продолжающимся дефицитом автокомпонентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 8506 автомобилей LADA – это на 78% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 61218 машин, что на 50% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,8% против 23,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ