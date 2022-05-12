В апреле 2022 года грузовых автомобилей впервые было продано больше, чем LCV

Впервые за более чем 15 лет грузовых автомобилей в течение месяца было реализовано больше, чем легких коммерческих. Такой интересный факт обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых транспортных средств в России за апрель 2022 года.

Так, продажи новых грузовиков в апреле составили 5503 единицы, а LCV – 4918. При этом, если рассматривать ежемесячную статистику с 2007 года, то по объему реализации LCV всегда были выше грузовых машин.

Эксперты агентства отмечают, что реализация LCV по отношению к результату апреля 2021 года упала сильнее (-65%), чем грузовиков (-44%). Также интересно, что в ТОП-10 марок среди грузовых автомобилей у четырех отмечена положительная динамика: Ural (+31%), Shacman/Shaanxi (+506%), Howo (+180%) и Hyundai (+33%). Особое внимание на себя тут обращают китайские бренды – их суммарные продажи в апреле выросли на 95%. Это в свою очередь позволило им увеличить рыночную долю с 5,3% до 18,4%, т.е. сразу в 3,5 раза!

Самая актуальная информация по реализации транспортных средств содержится в ежемесячном обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman/Shaanxi