На мировом авторынке в апреле 2022 года сменился лидер

Мировой авторынок в апреле снизился на 24,6% до 5 млн 431 тыс. легковых и легких коммерческих машин. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 25 млн 174 тыс. единиц (-10,3%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стала Америка с показателем 1 млн 246 тыс. машин, что на 18,2% ниже показателя годичной давности. В Китае было реализовано 1 млн 157 тыс. автомобилей – на 45,4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, Поднебесная уступила первое место по продажам США, что обусловлено новой вспышкой пандемии коронавируса в стране, повлекшей локдауны в ряде регионов и остановку работы автозаводов.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле составили 887 тыс. машин (-19,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 41,2% до 215,4 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры продали 166,2 тыс. автомобилей, что на 14,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (296,2 тыс. шт., -14,6%), Канаду (153,3 тыс. шт., -5,7%) и Корею (140 тыс. шт., -11,1%).

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