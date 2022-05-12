Volkswagen показал бюджетный хэтчбек Polo Track

Компания Volkswagen опубликовал первые тизеры модели Polo Track для Южной Америки, которая заменит в следующем году бюджетный автомобиль Gol. Новинка будет представлять собой дешевый вариант европейской модели Polo.

Как пишет портал Autonews.ru, компактный хэтчбек Polo Track будет отличаться от стандартного Polo некоторыми внешними элементами, в том числе оптикой с упрошенной графикой, увеличенной радиаторной решеткой и другим бампером. Что касается технической части, то Volkswagen Polo Track создадут на более дешевой версии модульной платформы MQB, предусматривающей меньшее число различных электронных систем по сравнению с европейским Polo. По предварительным данным, в линейку двигателей бюджетного хэтчбека войдет 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор, способный работать как на бензине, так и на этаноле.

Выпуск нового Volkswagen Polo Track наладят в Бразилии в 2023 году. Остальные подробности о модели станут известны позже.

Для России предусмотрена собственная версия модели Volkswagen Polo, которая доступна в кузове «лифтбек». Автомобили комплектуют 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем, а также 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 125 л.с. На данный момент цены на модель стартуют с отметки 1 млн 620 тыс. 900 рублей.

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Фото: Volkswagen