Ford начал производство электрических пикапов F-150 Lightning

Компания Ford начала серийное производство электрического пикапа Ford F-150 Lightning спустя почти год после его премьеры. Производство организовано на только что построенном заводе Rouge Electric Vehicle Center, расположенном на территории исторического производственного комплекса Ford River Rouge в Дирборне (штат Мичиган), существующего с 1927 года. У новой площадки есть особенность – там отсутствует традиционный конвейер. Вместо него используются беспилотные транспортные платформы, которые возят машины от одного сборочного участка до другого, пишет портал Motor.ru.

На строительство «завода в заводе» Ford потратил 950 млн долларов. Нестандартный подход к выпуску пикапов имеет существенное преимущество – автопроизводитель может гибко менять количество сборочных участков и постов без модернизации самого здания. В сборке F-150 Lightning задействованы 750 человек, а с учетом выпуска электромоторов и производства аккумуляторов штат составляет 1,7 тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что F-150 Lightning текущего модельного года распродали до начала производства: компании удалось собрать около 200 тыс. заказов всего за полгода, в результате чего прием новых заявок пришлось временно остановить. Наибольшим спросом пользовались самые доступные версии F-150 Lightning с ценником от 39,9 тыс. долларов (примерно 3 млн рублей по актуальному курсу). Средние и топовые комплектации, стоимость которых варьировалась от 52,9 тысячи до 90,8 тыс. долларов, вскоре тоже закончились.

Изначально Ford намеревался выпустить в первый год всего 15 тыс. электрических пикапов, то есть около 7,5% от общего количества уже принятых заявок на модель. Затем объемы производства увеличили и, согласно недавнему заявлению компании, к концу 2023 года они должны достигнуть отметки в 150 тыс. машин в год.

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Фото: Ford