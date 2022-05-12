Продажи коммерческих автомобилей в апреле упали более чем вдвое

По итогам апреля 2022 года в нашей стране было в общей сложности реализовано 11238 новых коммерческих автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что полученный результат на 36% меньше, чем в марте (17614 шт.), и на 55% ниже показателя продаж в апреле 2021 года (25197 шт.). Впрочем, если рассматривать итоги пяти последних лет, то хуже реализация коммерческих машин была в начале пандемии коронавируса – в апреле и мае 2020 года (по 10 700 шт. в каждом месяце).

Почти половина (49%) проданной в прошлом месяце коммерческой техники пришлась на грузовые автомобили. Объем реализации новых грузовиков составил 5503 экземпляра – на 44% меньше, чем в апреле 2021-го. Продажи LCV упали сильнее – на 65% до 4918 единиц. Меньше других «пострадали» автобусы (-32% до 817 шт.).

Если рассматривать итоги четырех месяцев, то за это время в РФ было реализовано 64,5 тыс. новых коммерческих машин – на 14% ниже результата января – апреля 2021 года. Продажи грузовых автомобилей составили 27,6 тыс. штук (-6%), LCV – 32,3 тыс. (-22%), автобусов – 4,6 тыс. (+23%).

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Фото: КАМАЗ