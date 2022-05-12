КАМАЗ в апреле 2022 года снизил производство на 15%

КАМАЗ в апреле снизил производство на 15%, выпустив 3803 грузовых автомобиля. Как отмечают на предприятии, данное снижение было ожидаемым в связи с ранее принятым руководством КАМАЗа решением о снижении суточного темпа конвейера до 180 единиц в сутки, основанном на оценке ситуации на рынке и недопущении затоваривания складов компании. По итогам четырех месяцев 2022 года КАМАЗ выпустил 15201 машину, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении КАМАЗа.

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

Больше информации о том, как живет российский автопром под санкциями, содержится здесь.

Фото: КАМАЗ