EXEED VX получил пятиместную версию с другим дизайном

Двухрядный VX с посадочной формулой 2+3 отличается от трехрядного дизайном. Например, у него иная решетка радиатора – она крупнее, а ламели расположены вертикально, а не горизонтально. Кроме того, уменьшилось количество хромированных деталей. У такого кроссовера другой передний бампер, а диски могут быть только 19-дюймовыми, в то время как для семиместного доступны в том числе 20-дюймовые. Помимо всего перечисленного, новинку красят в оригинальный темно-зеленый оттенок.

Гамма премиального китайского кроссовера EXEED VX (в КНР продается под названием Xingtu Lanyuе) пополнилась новой версией – двухрядной, рассчитанной на пять человек. Пока такой автомобиль можно купить только в Китае, там цены на переднеприводный пятиместный EXEED VX стартуют с отметки 183,9 тыс. юаней (чуть больше 2 млн рублей), а полноприводный вариант обойдется в 193,9 тыс. юаней (2,15 млн рублей). Для сравнения, базовый ценник трехрядного исполнения – 193,9 тыс. юаней (за моноприводный VX), пишет портал Motor.ru .

Первое время пятиместный VX можно будет купить в единственной комплектации со светодиодной оптикой, цифровой «приборкой» и экраном мультимедийной системы (диагональ каждого – 12,3 дюйма, они объединены в одну панель), камерами кругового обзора, системой автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения. За доплату можно заказать систему помощи при движении в пробках и функцию распознавания дорожных знаков. Объем багажника не приводится, то он наверняка будет вместительнее, чем у семиместного VX (520 литров с опущенными спинками кресел третьего ряда).

Вне зависимости от количества мест EXEED VX/Xingtu Lanyuе комплектуется безальтернативным мотором 2.0 TGDI мощностью 261 л.с. (в российской спецификации отдача двигателя составляет 249 л.с.), который работает в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод может быть передним либо полным.

Напомним, в России модель EXEED VX доступна только с трехрядным салоном и полным приводом, и о перспективах расширения гаммы в российском офисе Chery пока не сообщали.

Какие модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED China