Эксперты рассказали, как увеличить срок эксплуатации автомобиля

В условиях острого дефицита на авторынке и падения реальных доходов россияне все чаще откладывают замену транспортного средства. Каким образом можно продлить срок службы подержанного автомобиля и что не следует делать, чтобы не остаться без «колес» при нехватке запчастей? С этим вопросом мы обратились к ведущим специалистам по автосервису. А подробнее о всем, что связано б/у машинами, можно будет узнать на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который 16 июня проведет агентство «АВТОСТАТ».

«Нельзя сказать, что ресурс современных автомобилей как-то сильно отличается от ресурса старых автомобилей. Мы видим, когда люди ездят и по 500-700 тысяч и по миллиону километров, и автомобили в хорошем состоянии, потому что вовремя меняются узлы. Поэтому самое главное, что нужно делать, чтобы продлить срок службы автомобиля, – это своевременно его обслуживать и не ждать, когда сломается», – говорит директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, основное правило – следить за уровнем масла и менять его даже чаще, чем советует производитель. Например, если автомобиль используется для частых коротких поездок, езды по бездорожью и бывает в пробках, то лучше производить процедуру каждые 7500 км или 6 месяцев. Некоторые виды технических работ владелец авто может сделать самостоятельно: заменить моторное масло, тормозные колодки, свечи зажигания, охлаждающую жидкость, проверить уровень заряда аккумулятора. А вот ремонт или замену двигателя, коробки переключения передач, электропроводки, а также геометрии кузова лучше доверить профессионалам. Не рекомендуется использовать подержанные запчасти и комплектующие, особенно, купленные «с рук». Лучше отдать предпочтение качественным аналогам, которые сейчас доступны благодаря системе параллельного импорта, в идеале, конечно, использовать оригинальные.

В свою очередь, эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев дал ряд простых советов, которых стоит придерживаться, чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля. Во-первых, преимущественно использовать машину для поездок на дальние расстояния, поскольку короткие поездки относятся к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля, особенно в зимнее время. Также нужно исключить работу двигателя на холостом ходу при длительных остановках; своевременно проводить ТО согласно регламенту производителя с учетом условий эксплуатации; использовать топливо высокого качества одной марки рекомендованного октанового числа с проверенных заправочных станций.

Подробнее о том, как увеличить срок эксплуатации автомобиля, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ