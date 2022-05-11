Около 900 кроссоверов BMW X1 и X2 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 866 кроссоверов BMW X1 и X2, изготовленных с января по март 2022 года. На затронутых отзывом автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был поврежден газовый микрогенератор. Поврежденный газовый микрогенератор в аварийной ситуации может привести к негативному воздействию на функцию удерживания, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка, при необходимости замена обоих передних ремней безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры BMW реализовали 8414 автомобилей, что на 23% ниже показателя годичной давности. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Между тем, в начале марта компания BMW в связи с геополитической ситуацией приостановила поставки автомобилей на российский рынок и производство на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

Фото: BMW