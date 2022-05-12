Российский авторынок в апреле 2022 года остался на шестом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в марте выпал из пятерки европейских лидеров, по итогам прошлого месяца остался на шестом месте в Европе.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 180264 машины (-21,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 119167 машин (-15,8%). Третий результат показала Франция – 108723 проданных автомобиля (-22,6%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 97339 машин (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена отложенным спросом из-за утвержденных правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в апреле снизился на 12,1% и составил 69111 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на шестой строчке европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 32706 единиц (-78,5%).

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