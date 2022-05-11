ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам апреля 2022 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле остается внедорожник LADA Niva. Совокупные продажи семейства LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 1941 автомобиль, что на 64% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 1162 реализованных машины (-82%). Далее идет внедорожник Renault Duster, разошедшийся тиражом в 644 экземпляра (-83%). Четвертый результат показал Kia Seltos – 578 автомобилей, что на 62% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Mitsubishi Outlander, чьи продажи снизились на 66% до 526 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам апреля также вошли УАЗ «Патриот» (433 шт., -55%), Kia Sportage (382 шт., -87%), Kia Sorento (372 шт., -74%), Hyundai Tucson (369 шт., рост в 9 раз) и Mazda CX-5 (363 шт., -76%).

Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является семейство внедорожников LADA Niva с показателем 11248 реализованных машин (-39%). Далее следуют Hyundai Creta, разошедшаяся в количестве 11216 единиц (-56%) и Renault Duster, продажи которого составили 9170 автомобилей (-17%).

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ