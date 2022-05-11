АВТОВАЗ повышает зарплату своим работникам

На прошедшем сегодня на АВТОВАЗе заседании согласительной комиссии руководством предприятия и представителями профсоюзной организации было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам.

Ежегодная индексация тарифных ставок и окладов с 1 июля закреплена в коллективном договоре АВТОВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области, сообщает пресс-служба автопроизводителя. В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%. Наплмним, годом ранее АВТОВАЗ с 1 июля 2021 года проиндексировал тарифные ставки и оклады работников на 6%.

Дополнительно, отмечая вклад коллектива АВТОВАЗа в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, принято решение о выплате премии в размере 3 тыс. рублей сотрудникам предприятия, работающим по состоянию на 29 апреля 2022 года.

Напомним, АВТОВАЗ с 4 по 24 апреля находился в корпоративном отпуске, который был перенесен с предстоящего лета в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности в мае. Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 8506 автомобилей LADA – это на 78% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 61218 машин, что на 50% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,8% против 23,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ