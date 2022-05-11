ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля 2022 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля 2022 года

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля 2022 года

Автомобильный рынок России - 2022
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Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2598 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 1977 проданных машин (-82%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1941 единицу (-64%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за апрель 2022 года, далее идет седан Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 1804 экземпляра (-65%). Пятое место заняла Kia Rio с показателем 1660 автомобилей, что на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Hyundai Creta выбрали 1162 покупателя – на 82% меньше, чем годом ранее. Реализация седана Renault Logan снизилась на 75% до 902 штук.

Универсал LADA Largus был продан в количестве 840 единиц (-76%), а лифтбек Skoda Rapid нашел 686 владельцев (-84%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему  внедорожник Renault Duster с показателем 644 реализованных машины (-83%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) моделей – рассчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилеймодели-лидеры

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