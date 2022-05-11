Продажи автомобилей LADA в апреле 2022 года упали в 4,5 раза

АВТОВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 8506 автомобилей LADA – это на 78% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 61218 машин, что на 50% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,8% против 23,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в апреле стала LADA Granta, чья реализация составила 2598 автомобилей (-82%). Второй результат показала LADA Vesta – 1977 проданных машин (-82%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 1941 автомобиль, что на 64% ниже показателя годичной давности. Далее идет универсал LADA Largus с показателем 840 реализованных автомобилей (-76%). Реализация модели LADA XRAY составила 497 штук (-82%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ с 4 по 24 апреля находился в корпоративном отпуске, который был перенесен с предстоящего лета в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности в мае.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «АВТОСТАТ»