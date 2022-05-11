Продажи новых автомобилей в России в апреле 2022 года упали в 4,6 раза

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 78,5% до 32706 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года российский авторынок составил 293846 автомобилей (-43%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 78% и составили 8506 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 4604 машин (-76%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 4150 проданных автомобилей, что на 73% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрал 2231 покупатель (-84%). Замыкает пятерку лидеров ГАЗ, чьи продажи снизились на 61% и составили 1892 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли УАЗ (1620 шт., -36%), Skoda (1104 шт., -89%), Mitsubishi (867 шт., -58%), Volkswagen (825 шт., -91%) и Haval (812 шт., -73%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.