«РОЛЬФ» открыл мегамолл автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге

Компания «РОЛЬФ» объявила о запуске мегамолла по продаже автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге. Центр располагается на Пулковском шоссе рядом с удобной транспортной развязкой вблизи аэропорта. Мегамолл площадью в 50 тыс. кв. м с крытой сегментированной парковкой способен вместить 1500 машин и станет одной из крупнейших в России дилерских площадок по продаже и обслуживанию автомобилей с пробегом, сообщает пресс-служба «РОЛЬФ».

В мегамолле «РОЛЬФ Аэропорт» представлена широкая линейка товарных автомобилей с пробегом. Все они располагаются в разных зонах экспонирования в зависимости от ценовой категории. Клиентам предлагается широкий выбор автомобилей различных марок, в том числе в новом автоцентре доступна услуга внутреннего трейд-ин – когда один автомобиль с пробегом меняют на другой.

Как отмечается, одной из ключевых особенностей «РОЛЬФ Аэропорт» стал новый подход в продаже и обслуживании автомобилей с пробегом. В мегамолле создан первый шоу-рум, соответствующий концепции «открытых переговоров» – с просторными зонами для встречи и общения сотрудников автоцентра и клиентов компании.

В новом мегамолле представлен широкий спектр финансовых услуг, среди которых автокредиты и автострахование. Также клиентам доступно дополнительное оборудование и аксессуары для автомобилей с пробегом, детейлинг, покупка и обмен колес.

Помимо торговых площадей, на территории дилерского центра «РОЛЬФ Аэропорт» оборудована сервисная зона на девять подъемников. Специалисты широкого профиля могут выполнить ремонт автомобилей любых марок разной степени сложности. Также на мощностях «РОЛЬФ Аэропорт» будет выполняться обслуживание автомобилей с пробегом по гарантии – программа гарантии распространяется на ключевые узлы и агрегаты автомобиля, приобретенного в «РОЛЬФ».

Напомним, «РОЛЬФ Аэропорт» стал уже третьим мегамоллом компании. Два других – «РОЛЬФ Северо-Запад» и «РОЛЬФ Юго-Восток» – работают в Москве. Как отмечается, открытие нового автоцентра «РОЛЬФ» в Санкт-Петербурге является очередным этапом на пути развития направления продаж и обслуживания автомобилей с пробегом. Данный формат ведения бизнеса, независимый от рынка новых автомобилей, особенно важен и актуален в период рыночной нестабильности.

16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве VII ежегодный форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022», посвященный автомобилям с пробегом. Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.

Фото: «РОЛЬФ»