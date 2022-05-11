Новый Haval Dargo получил «охотничью» версию

Новый среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, который в Китае представлен под названием DaGou, получил «охотничью» версию. Экстерьер модификации DaGou Hunting Edition практически полностью повторяет внешний вид экспортного Dargo, который уже несколько месяцев продается в Саудовской Аравии. Единственное отличие DaGou Hunting Edition от ближневосточного Dargo – дизайн легкосплавных дисков, пишет портал Motor.ru.

Напомним, на российском рынке Haval Dargo, который уже начал выпускаться на заводе Great Wall в Тульской области и в ближайшее время ожидается в продаже, судя по официальным снимкам и фотографиям очевидцев, выглядит так же, как в Китае. Тем не менее, в сертификате ОТТС указаны оба варианта дизайна модели, поэтому дебют модификации Hunting Edition представляет интерес и для россиян.

В Китае «охотничью» версию считают более приспособленной к бездорожью, хотя из документов Росстандарта очевидно – основные параметры геометрической проходимости не изменились, а практичные пластиковые бампера положены всем Haval DaGou/Dargo. Подготовка к пересеченной местности свелась к уменьшению количества хромированных деталей, отказу от подножек и переходу на более обтекаемые колесные диски.

Технические характеристики Haval DaGou Hunting Edition не раскрыты, но, по неофицильаным данным, под капотом сохранятся прежние турбомоторы 1.5 (169 л.с., 285 Нм) и 2.0 (211 л.с., 325 Нм) в сочетании с 7-скоростным «роботом». О типе привода информации нет: возможно, для «охотничьей» спецверсии полный привод будет положен по умолчанию.

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Новинка построена на базе модульной платформы L.E.M.O.N., которая легла в основу и бестселлера марки – компактного кроссовера Jolion.

Для России новый Haval Dargo оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. с 7-ступечатой роботизированной коробкой передач 7DCT мокрого типа. Автомобиль будет представлен в вариантах с передним и полным приводом. Кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода 4WD, системой выбора режима движения из 8 доступных: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы. За реализацию элементов автономного вождения уровня L2 (ADAS) отвечает процессор Mobile Eye Q4, а также 14 радаров и 5 камер. Что касается адаптации Haval Dargo к климатическим условиям России, автомобиль оснащен подогревом передних и задних сидений, обогревом руля, электрообогревом лобового стекла по всей поверхности, подогревом форсунок омывателя, а также емкостью омывающей жидкости увеличенного размера.

Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15-20% в общем объеме продаж Haval.

Какие модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Autohome.com.cn