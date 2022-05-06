Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей ряда марок

Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. В документ попали и многие автомобильные бренды, в том числе Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti. Также без разрешения правообладателя в Россию можно ввозить автомобили и запчасти брендов Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, MINI и Nissan, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, в марте и апреле многие производители объявили о временном прекращении поставок автомобилей в Россию, а также об остановке выпуска своей продукции на территории страны. В том числе речь идет о Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz и BMW.

Кроме того, в середине марта эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши наложил Европейский союз. В санкционный список попали и автомобили стоимостью 50 тыс. евро и более. Аналогичные запреты действуют на импорт автомобилей из США, а также из Японии, что уже подстегнуло спрос на «серый» ввоз внедорожников Toyota из ОАЭ.

Таким образом, пока ввоз большинства иномарок возможен только посредством параллельного импорта. Однако эксперты предупреждают, что с этим могут возникнуть проблемы: «серые» дилеры могут попасть под вторичные санкции западных стран. Вопрос с поставками запчастей тоже пока не решен. Когда легализованные поставки по параллельному импорту начнутся, пока неясно. По прогнозам экспертов, после подписания приказа процесс налаживания импорта может занять и более полугода.

Какие автомобили могут появиться в России - смотрите в "Календаре новинок".