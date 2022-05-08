Mercedes-Benz представил новую модель T-Class

Компания Mercedes-Benz представила новую модель T-Class, которая выйдет на рынок в 2022 году.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль стал премиальной пассажирской версией нового поколения коммерческой модели Citan, премьера которого состоялась летом 2021 года. Модель получила хромированный декор, а часть элементов обвеса окрашена в цвет кузова.

T-Class имеет сдвижные задние двери и подъемную дверцу багажника, которую можно заменить распашными створками. В оснащение модели войдут мультимедийная система MBUX, бесключевой доступ, семь подушек безопасности, электронные ассистенты водителя и другое оснащение. Заявлена отделка искусственной кожей и текстилем.

Для новинки заявлены два 1,5-литровых дизельных двигателя – 95-сильный T 160d и 116-сильный T 180d – и 102-сильный 1,2-литровый бензиновый турбомотор T 160. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для двух самых мощных моторов доступна 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Позднее появится электромобиль EQT.

На рынок новый Mercedes-Benz T-Class выйдет в версиях Style и Progressive, отличающихся декором и отделкой, а вслед за 5-местным вариантом (с возможностью установки трех детских кресел на втором ряду сидений) появится удлиненная 7-местная модификация. Сроки начала продаж и стоимость новинки не названы.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz