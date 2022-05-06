Автодилер Inchcape продаст российский бизнес местному менеджменту

Британский автодилер премиум-марок Inchcape уйдет из России, продав бизнес локальному менеджменту за 76 млн евро с рассрочкой на 5 лет, следует из отчетности компании. Сделку планируется закрыть в мае 2022 года, пишет агентство «Интерфакс».

Оплата покупной цены в 76 млн евро будет производиться ежегодными платежами в течение 5 лет. Выручку от продажи российских активов дилер намерен инвестировать в развитие основного дистрибьюторского бизнеса.

Из отчетности следует, что бизнес Inchcape будет продан местному менеджменту под руководством действующего гендиректора и финансового директора. «Мы считаем, что этот результат лучше всего отвечает потребностям наших OEM-партнеров, позволяя продолжить работу наших российских коллег», – отмечают в Inchcape.

Дилер не планирует повторно выходить на российский рынок, но имеет колл-опцион, который позволит ему извлечь выгоду из увеличения стоимости бизнеса в течение следующих 7 лет, в частности, при его дальнейшей продаже.

После прошлогодней продажи активов по реализации автомобилей Toyota и Audi в Санкт-Петербурге дилеру «КЛЮЧАВТО» за 70 млн фунтов у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo. По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыль до налогообложения в размере в 47 млн фунтов притом. При этом в доковидное время пик прибыльности был на уровне 10 млн фунтов.

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Фото: Inchcape