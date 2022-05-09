Toyota GR Supra получила версию с механической коробкой передач

Компания Toyota спустя 21 год вернула в гамму спорткара Supra версию с механической коробкой передач. В России GR Supra с «механикой» ждать не стоит, так как модель исключили из гаммы еще в прошлом году, пишет портал Motor.ru.

К возвращению механической коробки передач Toyota подготовила лимитированную серию Supra под названием A91-MT Edition, которая отличается от стандартной цветом кузова (на выбор предложены белый Matte White и серый CU Later Grey с красными акцентами) и 19-дюймовыми коваными дисками с отделкой Frozen Gunmetal Grey. В салоне – эксклюзивная обивка кресел коньячного цвета и обтянутый алькантарой рычаг переключения передач с логотипом GR. Такой Супре положена аудиосистема JBL с 12 динамиками. Старт продаж запланирован на осень 2022 года, квота для США составит 500 экземпляров.

Что же касается механической коробки передач iMT, то она уже знакома по другим моделям Toyota, например, GR Corolla. Однако для Supra ее доработали: корпус модернизировали, заменили шестерни и усилили сцепление. iMT будет устанавливаться только на GR Supra с шестицилиндровым двигателем объемом 3 литра, который развивает 387 л.с. Динамические характеристики такой модификации компания пока не раскрывает, однако известно, что аналогичная версия с «автоматом» разгоняется места до «сотни» за 4,1 секунды.