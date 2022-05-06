Dacia выпустила 10 млн автомобилей

С конвейера головного завода Dacia в Румынии сошел 10-миллионный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер Dacia Duster серого цвета. На производство такого количества машин у компании Dacia ушло 54 года, пишет издание «Авторевю».

Напомним, предприятие близ города Питешти было построено при поддержке компании Renault и запущено в 1968 году. Первой выпускаемой здесь моделью стал заднемоторный седан Dacia 1100 (копия модели Renault 8), но уже в 1969-м на конвейер встало современное переднеприводное семейство Dacia 1300, то есть лицензионный Renault 12: машины под двумя марками были одновременно представлены во Франции и Румынии. Мелкосерийно Dacia выпускала и другие модели Renault, но в 1980-х сотрудничество с Renault было завершено и дальнейшим развитием гаммы Dacia занималась самостоятельно. Однако в 1999 году Renault все же выкупила румынскую компанию, а в 2004-м появился Logan и началась современная история марки Dacia.

Сейчас бренд Dacia представлен в 44 странах – это преимущественно европейские государства, а вдобавок Марокко, Алжир и французский остров Реюньон. Выпускают автомобили Dacia в Румынии, Марокко, Алжире и Китае (оттуда поставляют электромобили Dacia Spring). Конечно, во многих странах мира модели Dacia продаются под маркой Renault (а в России есть еще и LADA Largus), но в зачетные 10 миллионов они не включены.

Самой массовой моделью за всю историю марки стал хэтчбек Dacia Sandero: 2,6 млн машин трех поколений, включая версии Stepway. На втором месте – старое семейство Dacia 1300: 2,3 млн автомобилей за 34 года производства. Следом идут Duster (2,1 млн машин двух поколений) и Logan (1,95 млн машин трех поколений, включая универсалы Logan MCV).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dacia