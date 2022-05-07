Компания Hyundai вернулась на рынок Японии после неудачной попытки закрепиться в этой стране в 2001 - 2009 годах. Пик сбыта пришелся тогда на 2004-й, когда удалось реализовать лишь 2,5 тыс. автомобилей.

Как пишет издание «Авторевю», вновь созданный филиал называется Hyundai Mobility Japan, и он станет работать по новой бизнес-схеме. Во-первых, традиционных дилерских центров уже не будет. Пока открыты только два фирменных бутика в Токио и Иокогаме, позже такие же шоу-румы появятся в Нагое и Фукуоке, а вдобавок познакомиться с машинами можно в крупных торговых центрах. Онлайн-продажи начались со 2 мая, обслуживанием машин займутся сервис-партнеры.

А во-вторых, японским покупателям предложены только электрические модели. Это электромобиль Hyundai Ioniq 5 в четырех версиях по цене от 37 тыс. до 46 тыс. долларов, а также водородный кроссовер Hyundai Nexo в единственной фиксированной комплектации за 60 тыс.долларов. Поставки товарных машин начнутся в июле. Планируются также программы подписки на автомобили.

Стоит отметить, что японский автомобильный рынок – третий по объему продаж в мире (после Китая и США), но при этом вполне самодостаточный. В прошлом году из 3,65 млн проданных здесь новых машин импортными были только 260 тысяч (включая грузовики), то есть примерно 7%. И почти весь этот сегмент занимают европейские автомобили, причем особый шик для японцев - машины с левым расположением руля. Hyundai будет поставлять на этот рынок праворульные автомобили.

К слову, автопром Южной Кореи долгое время развивался благодаря поддержке японских компаний: те предоставляли технологии, узлы, агрегаты и даже полностью лицензионные автомобили.

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Фото: Car Watch

