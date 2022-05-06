Справочник «Автомобильный рынок России» отмечает свое 20-летие

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило справочник «Автомобильный рынок России – 2022». Это ежегодное издание, которое является уже двадцатым по счету. Традиционно справочник посвящен итогам прошедшего года, содержит аналитику и статистику по всем важным сегментам рынка, а также по производству автомобилей и состоянию российского автопарка.

Каждый год мы выпускаем наш справочник в новом цвете. У нас уже были красные, синие, зеленые варианты обложки для этого сборника, был даже черный (в 2020 году). Тогда мы думали, что 2020-й из-за ситуации с COVID-19 навсегда останется в истории автомобильного бизнеса худшим. И тогда впервые у экспертов, оценивающих ситуацию в стране, прозвучала оценка, что «мир уже никогда не будет прежним», имея в виду в том числе и автомобильный мир. Но мы ошибались. 2020-й дал свои уроки, дал возможность отработать какие-то новые процессы, ускорил переоценку ценностей и внедрение онлайн-операций.

2022 год принес с собой новые квесты. В ответ на новые угрозы (на дефицит автомобилей в салонах, небывалый рост цен, приостановки автомобильных производств, уход одних брендов и усиление доли присутствия других, сложности с осуществлением банковских операций, падение рынка автокредитования и многое другое) лидеры авторынка вынуждены меняться, трансформировать свой бизнес, выстраивать новую логистику, искать возможности для выживания и развития в новых для себя направлениях.

При этом мы все понимаем, что ничего не закончится, не рухнет, россияне не вернутся в каменный век и не откажутся от владения автомобилями, они не станут ходить пешком. Просто привычные рельсы в работе автопроизводителей, дистрибьюторов и дилеров придется оставить, начинать активно внедрять новые формы, искать новых партнеров и поставщиков в обход существующих санкций. Мы как агентство, которое занимается статистикой, не остаемся в стороне.

Наш новый справочник «Автомобильный рынок России – 2022» отражает новые реалии российского авторынка. Заказывайте его, изучайте цифры, задавайте вопросы, вносите свои замечания и предложения – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» всегда на связи. Мы готовы даже в это непростое время рассказывать вам об истинном положении дел на рынке, готовы разрабатывать для вас новые продукты, которые помогут лучше ориентироваться в происходящем! Юбилейный двадцатый выпуск – к вашим услугам!