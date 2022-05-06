Аргентина намерена наладить производство «КАМАЗов»

Аргентинская сторона продолжает переговоры о возможности строительства завода по сборке грузовиков «КАМАЗ» в южноамериканской республике. Об этом сообщил член аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, участвующий в переговорах, добавив, что в ближайшее время он планирует поехать в Москву для обсуждения перспектив проекта.

По его словам, глава расположенного вблизи Буэнос-Айреса муниципалитета Хосе-Клементе-Пас Марио Альберто Иши предложил в качестве места для строительства завода местный промышленный парк. Кроме того, уже была выбрана аргентинская компания-партнер для возможного проекта, пишет агентство «ТАСС». Как отметил Коусиньо, аргентинская сторона рассчитывает, что поставки продукции будут идти не только на местный рынок, но и в другие страны Южноамериканского общего рынка.

Напомним, впервые о возможности организации производства «КАМАЗов» в Аргентине стало известно в декабре прошлого года. Как отметил Поли Коусиньо, ситуация вокруг Украины не повлияла на желание Аргентины реализовать проект.

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Фото: КАМАЗ