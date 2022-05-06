Каждый восьмой купленный в апреле автомобиль – китайский

В апреле нынешнего года россияне приобрели 3521 новый легковой автомобиль китайских марок, что составляет 12,6% от общего объема. Иными словами, это каждый восьмой купленный автомобиль, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Несмотря на падение продаж «китайцев» (-66% к апрелю 2021-го), их доля на нашем рынке выросла в 2 раза. Так, в апреле прошлого года она составляла 6,1%. Это объясняется тем, что весь рынок упал еще сильнее (-84%). Подробнее об этом – здесь.

Из китайских брендов жители РФ в апреле чаще всего отдавали предпочтение продукции Chery, автомобили которого были куплены в количестве 1143 единиц (-69%). Второе место здесь занял Haval (979 шт.; -71%)), на третьем – Geely (624 шт.; - 68%). Отметим еще EXEED (506 шт.), который стал единственным из всех «китайцев», показавшим в апреле рост (в 2,4 раза). Все остальные марки из КНР оказались «в минусе», а их объемы реализации составили менее 100 машин.

Самым популярным китайским автомобилем в апреле стал Chery Tiggo 7 PRO, который разошелся тиражом с 469 штук. Далее следует еще один представитель Chery – модель Tiggo 8 (408 шт.), а замыкает тройку лидеров Haval Jolion (397 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых покупаемых новых «китайцев» по итогам апреля попали: Geely Coolray (244 шт.), Haval F7 (237 шт.), Haval F7x (232 шт.), EXEED TXL (205 шт.), Chery Tiggo 4 (202 шт.), Geely Tugella (186 шт.) и EXEED VX (173 шт.).

О перспективах китайских автопроизводителей на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery