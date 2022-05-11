В ОЭЗ «Тольятти» расширяют производство автокомпонентов

В 2022 году два резидента ОЭЗ «Тольятти» планируют завершить строительство новых корпусов под новые производства автокомпонентов.

Так, для реализации проекта «ИнтЭксПласт» возводится производственный корпус площадью 4500 кв. м, стоимостью 548 млн рублей. Срок окончания строительства и запуск производства – август 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Компания будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс и уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций – 463 млн рублей.

Кроме того, до конца этого года планируется завершить строительство третьей очереди «Форесия Автомобильные Решения» – одной из крупных производственных площадок группы компаний Faurecia в России. Реализация проекта третьей очереди позволит наладить производство пены для автомобильных сидений. Инвестиции «Форесии» в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.

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Фото: ОЭЗ «Тольятти»