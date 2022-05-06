В апреле россияне купили рекордно малое количество новых легковых автомобилей – 28 тысяч

По итогам апреля 2022 года в России было куплено 28 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующей информации, предоставленной АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Показатель апреля нынешнего года является рекордно низким ежемесячным за последние 15 лет. Напомним, что прежний «рекорд» был зафиксирован в «пандемийный» апрель 2020 года. Тогда жители нашей страны приобрели 54,5 тыс. новых легковых машин, т.е. почти вдвое больше, чем сейчас.

Если сравнивать апрельский результат, то он оказывается примерно в 3 раза меньше мартовского (78,9 тыс. шт.) и в 6 раз меньше, чем в апреле 2021 года (171,4 тыс. шт.).

Чаще всего в прошлом месяце россияне покупали новые легковые автомобили марок LADA (6377 шт.), Kia (3396 шт.), Hyundai (2877 шт.) и Renault (2166 шт.), на долю которых в общей сложности пришлось более половины (53%) от общего объема. Отметку в тысячу купленных экземпляров также преодолели Skoda (1402 шт.), Toyota (1225 шт.), Chery (1143 шт.), Volkswagen (1064 шт.) и BMW (1006 шт.). Замкнул десятку лидеров среди брендов Haval (979 шт.).

Первые три позиции в модельном рейтинге апреля занимают «лады». Так, самым популярным автомобилем стала «Гранта», которая разошлась тиражом в 2180 единиц. На втором месте – «Веста» (1652 шт.), на третьем – «Нива» (1604 шт., суммарно внедорожники Legend и Travel). Следующие три позиции принадлежат «корейцам», а именно: Kia Rio (1213 шт.), Hyundai Solaris (1211 шт.) и Hyundai Creta (895 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали еще четыре модели европейских марок: Skoda Rapid (876 шт.), Renault Duster (766 шт.), Volkswagen Polo (760 шт.) и Renault Logan (706 шт.).

Более подробная информация содержится в обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ