Tesla намерена построить второй завод в Шанхае

Американская компания Tesla планирует построить еще одно предприятие по сборке электромобилей в Шанхае. Новый завод будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год. Сроки строительства пока не уточняются, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, соглашение о строительстве уже введенного в эксплуатацию завода Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в проект составили порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд долларов). По итогам 2021 года на заводе в Шанхае было выпушено свыше 484 тыс. электромобилей Tesla – рост на 235% в годовом выражении.

Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CAAM), объем продаж собранных в Китае электромобилей Tesla в первом квартале 2022 года превысил 182 тыс. единиц против 69 тыс. электрокаров годом ранее. Между тем, с конца марта завод Tesla в Шанхае находился в простое из-за полного локдауна в мегаполисе, вызванного новой вспышкой коронавируса. По оценкам экспертов, из-за приостановки производства недовыпущенными осталось порядка 40 тыс. электромобилей. Между тем, со второй половины апреля предприятие возобновило работу в особых условиях. Занятые на сборке автомобилей сотрудники живут на заводе, регулярно проходят тестирование на ковид, а также соблюдают все другие санитарные требования. Компания предоставляет им питание и дополнительные денежные бонусы за работу в условиях локдауна.

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Фото: Tesla