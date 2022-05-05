Новый кроссовер Chery Omoda 5 появится в России летом 2022 года

Компания Chery планирует вывести на российский рынок новый компактный кроссовер Omoda 5, который ожидается в продаже уже летом нынешнего года. Недавно этот автомобиль был выставлен в Москве на территории арт-центра «Хлебозавод» в рамках маркетингового мероприятия по изучению спроса, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, кроссовер Chery Omoda 5 был представлен прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу, а серийное производство модели началось в феврале 2022-го. Chery Omoda 5 стал родоначальником новой линейки, нацеленной на молодых потребителей поколения Z, которая будет включать еще 3-4 модели. Габариты автомобиля составляют 4400 х 1830 х 1585 мм при колесной базе 2630 мм. По параметрам он находится между Geely Coolray и Haval Jolion. При этом выглядит Omoda 5 футуристичнее обоих потенциальных конкурентов – во многом благодаря двухъярусной оптике с узкой линией дневных ходовых огней, а также решетке радиатора, ставшей частью бампера. Профиль кроссовера чем-то напоминает упомянутый Coolray, однако Omoda 5 кажется массивнее. Задняя часть автомобиля отличается фонарями, объединенными в единую линию, а также хромированной окантовкой выхлопной системы.

Что касается интерьера Chery Omoda 5, экраны центральной консоли и приборной панели представляют собой единый блок, а количество физических кнопок сведено к минимуму. Стоит также отметить дефлекторы обдува, объединенные в единый горизонтальный элемент, а также сенсорный блок управления климат-контролем и беспроводную зарядку для смартфона.

Под капотом Omoda 5 установлен 1,6-литровый представитель семейства Астесо, знакомый россиянам по EXEED TXL. В Китае он форсирован до 197 л.с. и выдает 290 Нм, а пару ему составляет 7-ступенчатый «робот». Подвеска соответствует мощному двигателю: спереди она представлена стандартным «Макферсоном», а на задней оси можно увидеть многорычажную независимую схему. В будущем Omoda 5 обзаведется менее производительными 1,5-литровыми агрегатами и даже получит гибридную и полностью электрическую версии. При этом стоит отметить, что Omoda 5, как и большинство моделей Chery, – переднеприводный кроссовер.

Какие еще модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: «Китайские автомобили»