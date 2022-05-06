Компания Fisker выпустит электрический спорткар Project Ronin, который будет иметь четырехместный салон и запас хода без подзарядки около 900 км.

Как заявил глава компании Хенрик Фискер, цель в том, чтобы добиться самого большого в мире запаса хода для серийного электромобиля в сочетании с чрезвычайно высоким уровнем мощности. Для достижения поставленных целей в конструкции Project Ronin будут использованы самые современные и легкие материалы, интегрированную в структуру кузова батарею и элементы активной аэродинамики, пишет газета «Коммерсант».

Разработкой Project Ronin займутся специалисты Fisker Magic Works – нового инженерного центра компании в Великобритании. Концепт-кар представят в августе 2023 года, а производство серийных электрических спорткаров должно начаться во второй половине 2024 года.

По данным издания Autocar, компания Fisker расширит семейство электромобилей под своим брендом до четырех моделей. Так, к представленному в 2020 году кроссоверу Fisker Ocean в 2023-м должна присоединиться компактная городская модель, известная пока как Fisker PEAR. Вслед за ними появятся роскошный спорткар Project Ronin с электрической силовой установкой и некая новая модель, о которой информации пока нет. Обещано, что новинка будет представлять тот класс автомобилей, в котором пока электромобилей нет.

Напомним, компания Fisker Inc. основана бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером после закрытия бренда Fisker Automotive.

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Фото: Fisker