Рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2022 года вырос в 1,5 раза, но в апреле – падение

С января по март россияне купили 1,9 тыс. новых мотоциклов, что на 47% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Впрочем, рассмотрев еженедельные результаты апреля, эксперты агентства делают вывод, что в этом месяце продажи новых мотоциклов, по всей видимости, показали падение. Так, за последние четыре недели (с 04.04 по 01.05) их суммарный объем составил 2,8 тыс. единиц, а по итогам апреля 2021 года он был равен 4 тыс. штук.

Что касается итогов 1 квартала нынешнего года, то чуть более 30% купленной мототехники пришлось на китайские марки (573 шт.). Каждый седьмой мотоцикл представляет Германию (267 шт.). Немногим меньше жители РФ приобрели мотоциклов из Индии (253 шт.), Японии (224 шт.) и США (205 шт.).

Более подробная информация о состоянии российского рынка новой мототехники содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АвтоСпецЦентр