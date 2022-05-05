В России изменились правила регистрации автомобилей

Правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 3 мая, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года.

Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеют в виду автомобили, которые продает компания или ИП, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Соответствующее постановление утвердило правительства РФ. Решение касается около 5 млн водительских удостоверений. Помимо водительских удостоверений, постановление распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций. Как отмечается, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года.

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